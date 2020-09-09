Знаки «Остановка запрещена» появятся ещё на восьми улицах Екатеринбурга

Ещё на восьми улицах Екатеринбурга запретят парковку. Дорожные знаки «Остановка запрещена» установят на дорогах города в четвёртом квартале 2020 года.
Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, запрет на остановку всех транспортных средств, кроме маршрутных, начнёт действовать на следующих участках:
- улица Смазчиков от улицы Уральской до переулка Трамвайного;
- улица Сулимова от улицы Чекистов до улицы Учителей;
- улица Щорса от улицы Машинной до здания № 7а по улице Щорса;
- улица Гоголя от улицы Карла Маркса до улицы Малышева;
- улица Маршала Жукова от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев;
- улица Героев России;
- улица Симская;
- переулок Саранинский.
Дорожные знаки там будут установлены вместе с табличками «Работает эвакуатор».
Напомним, ранее в Екатеринбурге парковку запретили на трёх других улицах. На каких именно, читайте в материале «Областной газеты».