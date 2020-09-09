Знаки «Остановка запрещена» появятся ещё на восьми улицах Екатеринбурга

Дорожные знаки «Остановка запрещена» установят на восьми улицах в четвёртом квартале 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Ещё на восьми улицах Екатеринбурга запретят парковку. Дорожные знаки «Остановка запрещена» установят на дорогах города в четвёртом квартале 2020 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, запрет на остановку всех транспортных средств, кроме маршрутных, начнёт действовать на следующих участках:

улица Смазчиков от улицы Уральской до переулка Трамвайного;

улица Сулимова от улицы Чекистов до улицы Учителей;

улица Щорса от улицы Машинной до здания № 7а по улице Щорса;

улица Гоголя от улицы Карла Маркса до улицы Малышева;

улица Маршала Жукова от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев;

улица Героев России;

улица Симская;

переулок Саранинский.

Дорожные знаки там будут установлены вместе с табличками «Работает эвакуатор».

Напомним, ранее в Екатеринбурге парковку запретили на трёх других улицах. На каких именно, читайте в материале «Областной газеты».