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Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2020, 10:51

Знаки «Остановка запрещена» появятся ещё на восьми улицах Екатеринбурга

остановка запрещена

Дорожные знаки «Остановка запрещена» установят на восьми улицах в четвёртом квартале 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Ещё на восьми улицах Екатеринбурга запретят парковку. Дорожные знаки «Остановка запрещена» установят на дорогах города в четвёртом квартале 2020 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, запрет на остановку всех транспортных средств, кроме маршрутных, начнёт действовать на следующих участках:

  • улица Смазчиков от улицы Уральской до переулка Трамвайного;
  • улица Сулимова от улицы Чекистов до улицы Учителей;
  • улица Щорса от улицы Машинной до здания № 7а по улице Щорса;
  • улица Гоголя от улицы Карла Маркса до улицы Малышева;
  • улица Маршала Жукова от улицы Антона Валека до улицы Челюскинцев;
  • улица Героев России; 
  • улица Симская;
  • переулок Саранинский.

Дорожные знаки там будут установлены вместе с табличками «Работает эвакуатор».

Напомним, ранее в Екатеринбурге парковку запретили на трёх других улицах. На каких именно, читайте в материале «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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