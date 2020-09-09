Без «левой» прибыли

С 2021 года стоимость единоразового проезда в наземном транспорте может вырасти на четыре рубля. Это будет компенсироваться возможностью бесплатной пересадки в течение 90 минут. Фото: Галина Соловьёва

Транспортная реформа Екатеринбурга, споры о которой идут на протяжении последних шести лет, наконец-то обретает конкретные черты. На днях глава уральской столицы Александр Высокинский утвердил план мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания горожан. Документ призван сделать общественный транспорт быстрее, комфортнее и дешевле уже начиная с 2021 года. При этом он кардинально меняет работу перевозчиков.

Не реформа, а план

Транспортную реформу власти Екатеринбурга хотели провести неоднократно, но каждый раз откладывали. Пробное изменение и сокращение нескольких маршрутов в прошлом году вызвало волну народных возмущений. И тогда мэрия приняла решение не действовать революционным способом, а для начала провести исследование городской транспортной сети с привлечением экспертов (см. «Облгазету» №14 от 26.01.2019, №16 от 30.01.2019 и №22 от 07.02.2020).

Главным экспертом в итоге стал федеральный Центр экономики инфраструктуры – его специалисты вместе с мэрией Екатеринбурга в течение полутора лет анализировали городской пассажиропоток и состояние транспортной инфраструктуры. Было обработано несколько сотен жалоб жителей, связанных с транспортной сетью.

– То, что получилось, это не реформа, а долгосрочные меры, которые администрация Екатеринбурга намерена принять в ближайшее время по улучшению транспортного обслуживания населения, – сообщил заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Быстрее и с комфортом

Суть изменений, которые коснутся и пассажиров, и перевозчиков уже начиная с 2021 года, изложил вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Исследования показали, что 65 процентов всех поездок в Екатеринбурге совершаются на общественном транспорте, заявил он. Основные претензии жителей – транспорт не ходит по расписанию и почти всегда забит под завязку (в основном это маршруты №№48, 53 и 64). А самыми проблемными микрорайонами в плане транспортной доступности являются Академический, Химмаш, Компрессорный и Мичуринский.

По мнению Чистякова, решать проблему нужно комплексно. Во-первых, выставить приоритеты по маршрутам: усовершенствовать светофорный режим, установить камеры фотовидеофиксации и датчики скорости, обустроить выделенные полосы для движения общественного транспорта.

– Так, на Химмаше выделенные полосы по улицам Белинского и Щербакова позволят сократить время в пути на 12 минут в час пик ежедневно, – сказал он. – А на Компрессорном предлагаем запустить экспресс-автобус по Кольцовскому тракту до метро «Ботаническая» – время в пути сократится на 22 минуты в час пик.

Статистика Согласно данным из отчёта главы Екатеринбурга Александра Высокинского за 2019 год, в прошлом году общий объём перевозок пассажиров общественным транспортом составил 299,2 млн человек, при этом муниципальным транспортом за год воспользовались 189,2 млн горожан. Муниципальные автобусы перевезли 35,5 млн пассажиров, трамваи – 79 млн жителей. Объём перевозок пассажиров метро составил 45,9 млн человек, троллейбусами – 28,8 млн пассажиров, частными автобусами – 110 млн человек.

Вторая задача – поэтапное обновление подвижного состава. Этой осенью мэрия города ждёт первую партию новых низкопольных автобусов. До 2023 года должны заработать новые трамвайные линии в микрорайоны Солнечный и Академический, а также в Верхнюю Пышму. Городской электротранспорт, кстати, могут передать в концессию инвестору, заявил Чистяков:

– Екатеринбург сейчас рассматривается федеральным правительством как один из городов-«пилотов», где такая концессия возможна. Это позволит привлечь внебюджетные инвестиции в модернизацию трамвайных путей и закупку новых трамваев и троллейбусов.

В плане мероприятий учтена и вторая ветка метро, и даже строительство железной дороги (юго-западное полукольцо), но это долгосрочная перспектива, подчеркнул Чистяков.

Бесплатно за 90 минут

Третий и, пожалуй, самый важный комплекс мероприятий – сделать общественный транспорт города дешевле для пассажиров. Как пояснил Алексей Бубнов, с 2021 года администрация Екатеринбурга планирует ввести Единый билет на все виды транспорта стоимостью 1 500 рублей. Билетное меню станет проще – из 41 тарифа останется только 8. В итоге каждый житель, заплатив по тарифу 32 рубля, сможет сделать бесплатную пересадку на любой вид транспорта в течение 90 минут. А стоимость льготного проездного билета на 30 дней составит 500 рублей вместо 850.

– Каждый житель Екатеринбурга почувствует на себе перемены, – уверяют в мэрии.

Главное изменение Самое главное изменение коснётся не пассажиров, а перевозчиков. Мэрия вводит контракты на транспортную работу. И перевозчики будут получать деньги только по факту – за выполнение рейсов по расписанию и качественно (чего раньше не было). И если перевозчик не соблюдает условия контракта, его будут штрафовать. Также мэрия намерена создать единый центр управления перевозками – он будет контролировать всю работу транспортной сети. При этом какие именно маршруты и на каком виде транспорта будут удлинняться или сокращаться, не сообщается. По всей видимости, эти изменения направлены на то, чтобы выдавить с рынка перевозчиков-нелегалов и вернуть максимум выручки в бюджет города. Ещё в прошлом году в интервью «Облгазете» (см. №47 от 19.03.2019) Александр Высокинский заявлял о многомиллионных заработках коммерческих перевозчиков на общественном транспорте. – Люди сделали на этом бизнес, а теперь утверждают, что мы его забираем. Нет, мы не бизнес забираем, а своё, кровное, что когда-то незаконно отдали. И мы не настолько богаты, чтобы разбрасываться доходами – нам своих транспортников кормить надо, – сказал тогда мэр.

Полный перечень мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания можно посмотреть на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Правда, документ, утверждённый мэром, не даёт ответа на один вопрос – где взять деньги на задуманное? По подсчётам московских экспертов, только на первый этап мероприятий необходимо 22,7 млрд рублей.

– Всё получится, если будет федеральное софинансирование. На это есть большая надежда, – сказал Павел Чистяков.

Надежда – дело хорошее. Но не останутся ли транспортные планы в очередной раз только на бумаге?

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