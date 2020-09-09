Новую дорогу от Тавды до Карабашки построят не раньше 2030 года

Дорога от Тавды до Карабашки уже давно стала звездой Ютьюба и социальных сетей – даже грузовики не всегда могут по ней проехать. Фото: Станислав Мищенко

В редакцию «ОГ» позвонила жительница Тавды Алина Исаева и поинтересовалась: когда построят асфальтированную дорогу от города до отдалённого посёлка Карабашка, где она родилась. Соглашение о строительстве этой дороги в июне прошлого года подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургской международном экономическом форуме. Какова судьба дороги и почему она пока остаётся на бумаге, разбирался корреспондент «ОГ».

Об асфальтированной дороге до Тавды жители Карабашки мечтают не одно десятилетие. Сейчас до районного центра они могут добраться либо по грунтовке, которая проходит по болотам и после дождей превращается в месиво, либо по железной дороге — на электричке или поезде, следующем от югорской Устье-Ахи. Но их расписание подходит не всем: если человеку надо всего лишь на приём в больницу, то ему придётся провести в Тавде целый день. Да и цены на проезд в поезде кусаются – билет в сидячем вагоне стоит 405 рублей.

Поэтому жители посёлка численностью около 600 человек ждут строительства новой дороги с нетерпением. Необходима она и Свердловской области: транспортный коридор должен связать наш регион с ХМАО-Югрой. Перспективная автодорога будет пролегать от Тавды до посёлка Куминский и станет ещё одним маршрутом, соединяющим Екатеринбург с Ханты-Мансийском.

– В случае строительства прямого маршрута Тавда – Куминский длина пути между населёнными пунктами сократится более чем на 400 километров, – отметил год назад губернатор Евгений Куйвашев во время подписания соглашения о строительстве новой дороги. – Уверен, что мобилизация наших сил и ресурсов позволит сделать ещё один важный шаг в развитии транспортного сообщения между нашими регионами, укреплении межрегионального сотрудничества, повышении качества жизни людей.

По словам министра транспорта и дорожного строительства Свердловской области Василия Старкова, протяжённость планируемой автотрассы от Тавды до границы ХМАО-Югры составляет 103 километра. 46 километров из них от Тавды до деревни Тонкая Гривка были уже построены раньше.

– В настоящее время планируется разработка проектной документации для строительства автодороги от деревни Тонкая Гривка до границы Свердловской области и ХМАО-Югры длиной 60 километров, – добавил Василий Старков. – Учитывая большую протяжённость данного участка и его прохождение по болотам глубиной более 10 метров, ориентировочная стоимость проектной документации составит 185 миллионов рублей, а срок её разработки — 4,5 года. Работы по строительству автодороги начнутся сразу после этого и продлятся около 6 лет.

На строительство дороги потребуется приблизительно 10 миллиардов рублей. Деньги предусмотрят в государственной программе дорожной деятельности после 2024 года. Автодорога будет асфальтобетонной, с двумя полосами движения шириной 3,5 метра каждая. Возможно, что вдоль неё расположат остановки общественного транспорта и пустят муниципальный автобус от Тавды до Карабашки. Но этот вопрос будут решать местные власти.

Стоит отметить, что югорские дорожники оказались расторопнее свердловских: они уже строят дорогу до границы с нашим регионом. Как рассказал «Облгазете» директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО-Югры Константин Гребешок, строительство участка дороги от посёлка Тынкуль до Куминского длиной 41,5 километра завершат уже в декабре 2020 года. Ещё 25 километров дороги до границы со Средним Уралом начнут проектировать в следующем году.

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