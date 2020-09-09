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Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2020, 15:01

На трассе Екатеринбург - Тюмень на месяц вводится ограничение движения

Ограничение движения

Ограничение движения продлится до 10 октября. Фото: Галина Соловьёва.

На трассе P-351 Екатеринбург - Тюмень (обход п. Белоярский) введено ограничение движения в связи с проведением ремонтных работ. Оно продлится до 10 октября.

Как сообщает ФКУ "Уралуправтодор", строители начинают работы по устройству слоёв износа на участках км 0+000 - км 2+994, км 7+378 - км 8+843, км 11+803 - км 16. Сейчас осуществляется ремонт участка км 11+803 - км 13+000, в связи с чем движение транспорта в направлении Тюмени организовано по одной полосе.

Уральских автомобилистов призывают быть бдительными и заранее планировать маршрут движения с учётом введённых ограничений.

Напомним, в начале августа сообщалось о том, что на трассах P-351 и Р-354 с опережением сроков завершены работы по обновлению верхнего слоя покрытия - всего 45 км дорог.

Областная газета Свердловской области

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