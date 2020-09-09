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Общество / Авто и транспорт
9 сентября 2020, 16:50

В Свердловской области утвердили регламент выдачи разрешений на работу такси

такси

Утверждён регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на работу легкового такси. Фото: Алексей Кунилов.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области утвердило регламент предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на работу легкового такси. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В документе говорится о том, что заявителями на получение данной госуслуги могут стать юрлица или индивидуальные предприниматели, а также физические лица — собственники автомобилей, на которые выданы разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

Выдача разрешения на такую деятельность осуществляется в течение 15 рабочих дней. Переоформление разрешения или выдача его дубликата занимает 10 дней. Внесения в реестр записи об изменений статуса разрешения придётся ждать три дня.

Также устанавливается перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги, основания для отказа в ней, размер госпошлины и порядок её взимания.

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Областная газета Свердловской области

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