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Общество / Авто и транспорт
10 сентября 2020, 16:28

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган ограничили движение транспорта

трасса, пробка

Ограничение обещают снять сегодня, в 20:00. Фото: Галина Соловьёва.

На трассе Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган ввели ограничение движения. Там ремонтируют железнодорожный переезд рядом с посёлком Марамзино.

Движение транспорта на 55-м километре трассы осуществляется в одностороннем порядке. На участке работают регулировщики.

Ограничение обещают снять сегодня, в 20:00, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Напомним, ранее на переезде у Марамзино уже несколько раз организовывали реверсивное движение. В последний раз это происходило в июне.

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Областная газета Свердловской области

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