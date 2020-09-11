Темы дня

Общество / Авто и транспорт
11 сентября 2020, 09:50

В Екатеринбурге приставам пришлось следить за должником, чтобы арестовать его BMW X5

арест автомобиля

Машину передали на ответственное хранение взыскателю. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

У екатеринбуржца арестовали BMW X5 за миллионный долг по кредиту. Чтобы найти автомобиль, судебным приставам пришлось прибегнуть к хитрости.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, гражданин взял в банке кредит на сумму около 1,1 млн рублей. Однако вовремя вернуть деньги уралец не смог. Тогда он стал скрываться от кредиторов. Банку пришлось обратиться в суд.

В регистрирующих органах и ГИБДД имелась информация о том, что у должника есть дорогостоящая иномарка. Местонахождение автомобиля было неизвестно, так как гражданин не исполнил требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста. Машину объявили в розыск.

Найти транспортное средство судебным приставам удалось после того, как они проследили за должником от его места работы. Оказалось, что он оставлял машину не у своего, а у соседнего дома.

На автомобиль был составлен акт описи (ареста). Машину передали на ответственное хранение взыскателю. В дальнейшем имущество ждёт оценка и реализация.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что житель Невьянска лишился автомобиля Ford Focus из-за кредитного долга. Мужчина задолжал более 220 тысяч рублей.

Читайте также:

У екатеринбуржца арестовали Audi Q7 за многомиллионный долг.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.09.2020, 09:50 / Общество
В Екатеринбурге приставам пришлось следить за должником, чтобы арестовать его BMW X5
11.09.2020, 09:00 / Общество
В Екатеринбурге, Качканаре и Нижнем Тагиле за сутки обнаружили больше всего заболевших коронавирусом
11.09.2020, 08:00 / Общество
Публикуем список свердловских городов, где 12 и 13 сентября пройдут ярмарки
11.09.2020, 07:12 / Общество
Планета Нептун вступит в противостояние с Солнцем
10.09.2020, 21:42 / Общество
Минюст РФ планирует прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева