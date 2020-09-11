В Екатеринбурге приставам пришлось следить за должником, чтобы арестовать его BMW X5

Машину передали на ответственное хранение взыскателю. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

У екатеринбуржца арестовали BMW X5 за миллионный долг по кредиту. Чтобы найти автомобиль, судебным приставам пришлось прибегнуть к хитрости.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, гражданин взял в банке кредит на сумму около 1,1 млн рублей. Однако вовремя вернуть деньги уралец не смог. Тогда он стал скрываться от кредиторов. Банку пришлось обратиться в суд.

В регистрирующих органах и ГИБДД имелась информация о том, что у должника есть дорогостоящая иномарка. Местонахождение автомобиля было неизвестно, так как гражданин не исполнил требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста. Машину объявили в розыск.

Найти транспортное средство судебным приставам удалось после того, как они проследили за должником от его места работы. Оказалось, что он оставлял машину не у своего, а у соседнего дома.

На автомобиль был составлен акт описи (ареста). Машину передали на ответственное хранение взыскателю. В дальнейшем имущество ждёт оценка и реализация.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что житель Невьянска лишился автомобиля Ford Focus из-за кредитного долга. Мужчина задолжал более 220 тысяч рублей.

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