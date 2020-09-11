В Екатеринбурге на год изменят движение четырёх автобусных маршрутов к "Меге"

Все остановки у торгового центра будут отменены с 14 сентября 2020 года по 14 сентября 2021 года. Фото: коллаж.

В связи с проведением строительных работ вблизи СТЦ "Мега" в Екатеринбурге изменятся схемы движения автобусных маршрутов № 25, 27, 37, 76. Все остановки у торгового центра будут отменены с 14 сентября 2020 года по 14 сентября 2021 года.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ЕМУП "Гортранс", в связи с отменой остановок "СТЦ Мега-Оби", конечной остановкой для маршрутов № 25 и 27 при движении к торговому центру станет "ТК Новомосковский".

Нынешняя схема движения автобуса № 27 Фото: скриншот из 2Гис

Автобус № 76 "СТЦ Мега - Синие Камни", который сейчас ходит до "Меги" по Московскому тракту, с 14 сентября будет поворачивать на улицу Светлореченская и выезжать на Объездную дорогу.

Текущий маршрут № 76 Фото: скриншот 2Гис

Такое движение будет осуществляться в оба направления. В связи с этим для маршрутов № 37 и 76 вводятся остановки "Объездная автодорога" при движении к "Меге", а также "Лесхоз" и "Сад Юг" при движении от торгового центра.

Фото: скриншот 2Гис

Фото: Скриншот 2Гис

Кроме того, на маршрутах № 37 и 76 отменяется остановочный пункт "Магазин (по требованию)".

Напомним, ранее "Облгазета" сообщала, что в Екатеринбурге с 10:00 9 сентября до 5:00 14 сентября изменятся маршруты трамваев №1 и 3. Трамваи №21 и 26 будут отменены.

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