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Общество / Авто и транспорт
11 сентября 2020, 15:21

В Екатеринбурге на месяц закроют участок одной из улиц на Эльмаше

перекрытие дороги

Участок будет недоступен автомобилистам в период с 1 октября по 1 ноября. Фото: Ирина Порозова.

В Екатеринбурге запретят проезд по улице Лобкова от Бабушкина до Стачек. Там будут строить теплотрассу.

Данный участок будет недоступен автомобилистам в период с 1 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова. Водителей просят обращать внимание на новые дорожные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.

Фото: 2gis

Напомним, на днях, как сообщала «Областная газета», в Верх-Исетском районе закрыли переулки Китайский и Шайтанский. Ограничения продлятся почти месяц.

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Областная газета Свердловской области

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