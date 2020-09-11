В Екатеринбурге на месяц закроют участок одной из улиц на Эльмаше

В Екатеринбурге запретят проезд по улице Лобкова от Бабушкина до Стачек. Там будут строить теплотрассу.
Данный участок будет недоступен автомобилистам в период с 1 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Бабушкина, Красных Командиров, Стачек и Лобкова. Водителей просят обращать внимание на новые дорожные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
Напомним, на днях, как сообщала «Областная газета», в Верх-Исетском районе закрыли переулки Китайский и Шайтанский. Ограничения продлятся почти месяц.
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