В августе снизился темп падения объёмов авиаперевозок в России

За восемь месяцев с начала года услугами российских компаний воспользовались 43,73 млн пассажиров. Фото: Галина Соловьёва.

В августе российские авиакомпании перевезли 9,15 млн пассажиров. Это на 36,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем объёмы авиаперевозок выросли (в июле было обслужено 6,72 млн человек), а темп падения снизился (с 52,8%).

Улучшить показатели удалось, в частности, потому что с 1 августа Россия возобновила регулярное авиасообщение с рядом государств. В первую очередь стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию.

Как сообщает пресс-служба Росавиации, одним из лидеров по числу обслуженных пассажиров стала авиакомпания «Уральские авиалинии». Её клиентами в августе стали 934 тыс. пассажиров.

Наилучший результат показала авиакомпания «Сибирь» (1,6 млн пассажиров). «Аэрофлот» перевёз 1,46 млн человек, «Победа» — 1,2 млн граждан, «Россия» — 1,03 млн пассажиров.

В целом за восемь месяцев с начала года услугами российских компаний воспользовались 43,73 млн пассажиров (-49,3% к прошлогоднему показателю).

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