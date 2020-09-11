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Общество / Авто и транспорт
11 сентября 2020, 16:16

Названа десятка самых популярных автомобилей у россиян в августе

Автомобили

В первую тройку вошли автомобили LADA Granta, Volkswagen Polo и LADA Vesta. Фото: Алексей Кунилов.

Опубликован топ-10 марок легковых автомобилей, которые пользовались наибольшим спросом у россиян в августе 2020 года. В прошлом месяце жители страны приобрели более 130 тыс. машин.

По данным аналитического агентства "Автостат", первое место продолжает удерживать LADA Granta - в августе было продано около 10 тыс. таких машин. На второй строчке расположился Volkswagen Polo с результатом в 8,4 тыс. проданных автомобилей. Чуть менее охотно россияне приобретали машины LADA Vesta - 8,2 тыс. экземпляров за месяц.

Пятёрку самых популярных автомобилей замыкают KIA Rio (6,3 тыс. штук) и Hyundai Creta (5,6 тыс. штук). В десятку лидеров также попали Skoda Rapid (4,9 тыс. авто), Hyundai Solaris (4,2 тыс. авто), Volkswagen Tiguan (3,2 тыс. авто), KIA Sportage (3,1 тыс. авто) и Renault Duster (2,9 тыс. авто).

В начале августа "Областная газета" рассказывала о самых популярных премиальных атомобилях в России за первое полугодие 2020 года.

Областная газета Свердловской области

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