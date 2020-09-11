Минтранс РФ готов к 2035 году перейти на бесплатный общественный транспорт

Это будет возможно только в том случае, если проезд на личном автомобиле по большинству российских дорог станет платным. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство транспорта РФ допускает переход к бесплатному проезду в общественном транспорте до 2035 года. Это будет возможно только в том случае, если проезд на личном автомобиле по большинству российских дорог станет платным.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, проект Транспортной стратегии дорабатывался в Правительстве РФ. В ходе работы над документом было решено сохранить положения о возможности перехода к бесплатному проезду в общественном транспорте до 2035 года и о введении механизма "пользователь платит" в отношении большинства дорог страны.

Напомним, ранее "Областная газета" публиковала список мер по улучшению транспортного обслуживания жителей Екатеринбурга, предложенный мэром города Александром Высокинским. Также сообщалось, что в следующем году стоимость проезда в наземном общественном транспорте увеличится с 28 до 32 рублей.