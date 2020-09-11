Новые правила сдачи экзамена на водительские права в России вступят в силу с апреля 2021 года

В частности, новые правила коснутся требований по сдаче практической части экзамена на управление автомобилем, системы оценки навыков кандидата в водители, а также новых упражнений. Фото: Владимир Мартьянов.

С 1 апреля 2021 года в России изменятся правила сдачи на водительские права. В частности, новые правила коснутся требований по сдаче практической части экзамена на управление автомобилем, системы оценки навыков кандидата в водители, а также новых упражнений.

"Проект Административного регламента МВД РФ предоставления госуслуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений разработан в целях реализации вступающих в силу 1 апреля 2021 года изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте проектов нормативных правовых актов.

Согласно новым правилам, будущие водители легковых и грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств не будут сдавать на экзамене практическую часть с вождением на площадке. При этом для водителей мотоциклов, квадроциклов и трициклов (подкатегория "В1") правило останется в силе. Во время сдачи практической части экзамена в автомобиле могут также находиться представитель автошколы и другие кандидаты в водители.

На экзамене для получения прав на управление транспортным средством подкатегории В1 введут проверку навыков торможения и остановки во время движения на различных скоростях, включая экстренное движение и прямолинейное движение задним ходом.

Кроме того, расширится перечень ошибок, которые могут быть основанием для прекращения экзамена. В их числе - использование телефона во время движения и езда с не пристёгнутым ремнём безопасности. Также новым документом вводятся административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения.

"Аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным Правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путём внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции", - уточняется в пояснительной записке к проекту приказа.

Напомним, в конце 2019 года сообщалось, что ГИБДД планирует прекратить принимать экзамены на водительские права на закрытых площадках с октября 2020 года.