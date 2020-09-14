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14 сентября 2020, 10:53

В Екатеринбурге закроют участок улицы Совхозная

табличка "объезд"

Ограничение связано со строительством трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Фото: Ирина Порозова.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по участку улицы Совхозная. Ограничение связано со строительством трамвайной линии в Верхнюю Пышму.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 8 октября до 9 ноября автомобилистам будет недоступен проезд по участку улицы Совхозная от Шефской до Тепличной. Работы по реконструкции улично-дорожной сети в микрорайоне Эльмаше проводит ООО «Региональное ДРСУ».

Напомним, ранее в связи со строительством трамвайной линии в Екатеринбурге закрыли участок улицы Шефская. Ограничение продлится до конца текущей недели.

Фото: 2gis

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Областная газета Свердловской области

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