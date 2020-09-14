На охраняемых транспортных объектах Урала пресекли более 240 нарушений

148 человек были задержаны при попытке проникновения на объекты, 30 из которых переданы полицейским. Фото: пресс-служба Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России".

Сотрудники Уральского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса России в течение лета пресекли на охраняемых транспортных объектах 245 нарушений. 148 человек были задержаны при попытке проникновения на объекты, 30 из которых переданы полицейским.

Как сообщает пресс-служба Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России", попытки пронести в зону транспортной безопасности запрещённые вещества и предметы были зафиксированы 14 раз, а материальные ценности - 6 раз в июле и августе.

В частности, 23 августа охранники Северного автовокзала Екатеринбурга предотвратили попытку пронести через зону досмотра пистолет. Позже выяснилось, что данное оружие находится в розыске в нескольких российских городах - об этом случае ранее рассказывала "Областная газета". Кроме того, несколько нарушителей пытались пронести в аэропорты и автовокзалы оружие без разрешительных документов, охотничьи и самодельные ножи.

Уточняется, что Уральский филиал ФГУП "УВО Минтранса РФ" обеспечивает безопасность аэропортов, автовокзалов, речных портов и мостов на территории Уральского федерального округа.

Напомним, также "Областная газета" рассказывала об ещё одном нарушении, произошедшем на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Там у пассажира в сумке нашли учебные гранаты.