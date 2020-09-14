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Общество / Авто и транспорт
14 сентября 2020, 15:03

На охраняемых транспортных объектах Урала пресекли более 240 нарушений

Сотрудник Уральского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса России

148 человек были задержаны при попытке проникновения на объекты, 30 из которых переданы полицейским. Фото: пресс-служба Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России".

Сотрудники Уральского филиала Управления ведомственной охраны Минтранса России в течение лета пресекли на охраняемых транспортных объектах 245 нарушений. 148 человек были задержаны при попытке проникновения на объекты, 30 из которых переданы полицейским.

Как сообщает пресс-служба Уральского филиала ФГУП "УВО Минтранса России", попытки пронести в зону транспортной безопасности запрещённые вещества и предметы были зафиксированы 14 раз, а материальные ценности - 6 раз в июле и августе.

В частности, 23 августа охранники Северного автовокзала Екатеринбурга предотвратили попытку пронести через зону досмотра пистолет. Позже выяснилось, что данное оружие находится в розыске в нескольких российских городах - об этом случае ранее рассказывала "Областная газета". Кроме того, несколько нарушителей пытались пронести в аэропорты и автовокзалы оружие без разрешительных документов, охотничьи и самодельные ножи.

Уточняется, что Уральский филиал ФГУП "УВО Минтранса РФ" обеспечивает безопасность аэропортов, автовокзалов, речных портов и мостов на территории Уральского федерального округа.

Напомним, также "Областная газета" рассказывала об ещё одном нарушении, произошедшем на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Там у пассажира в сумке нашли учебные гранаты.

Областная газета Свердловской области

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