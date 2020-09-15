В Нижнем Тагиле на месяц закрыли движение транспорта по улице Коминтерна

Ограничение продлится по 15 октября. Фото: Ирина Порозова.

В Нижнем Тагиле закрыли движение транспорта по участку улицы Коминтерна. Ограничение продлится по 15 октября.

Как следует из постановления администрации муниципалитета, опубликованного на её сайте, в течение месяца автомобилистам будет недоступен для проезда участок улицы Коминтерна от проспекта Дзержинского до дома №64 по улице Коминтерна.

Фото: 2gis

Добавим, также в ближайшее время в Нижнем Тагиле закроют участок улицы Балакинская. Это связано с ремонтом железнодорожного переезда на 2 км перегона Нижний Тагил — Заводская (соединение с подъездными путями ОО «ЕВРАЗ НТМК»). Работы будут проводить с 25 сентября по 1 октября, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

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