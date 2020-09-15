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15 сентября 2020, 16:30

На улицы Екатеринбурга выйдет расписной трамвай с зашифрованным посланием

расписной трамвай

Художник-каллиграф зашифровал в изумрудно-золотом орнаменте послание жителям города. Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия», Дмитрий Чабанов.

В Екатеринбурге появился трамвай, расписанный участником фестиваля «Стенограффия». Художник-каллиграф зашифровал в изумрудно-золотом орнаменте послание жителям города.

Автором арт-объекта стал художник Вася Bas. В хитросплетении букв он спрятал фразу «Движение есть жизнь». Если присмотреться, на вагоне также можно прочитать слова «рост», «искусство», жизнеутверждающее выражение на английском языке «don’t stop» («не останавливайся») и другие послания.

Как сообщают организаторы фестиваля, необычный трамвай выйдет на улицы Екатеринбурга уже завтра. Маршрут трамвая пока не определён.

Фото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия», Дмитрий Чабанов.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала и о других арт-объектах, созданных в столице Урала участниками «Стенограффии». Так, недавно в городе появился «Гордый фонарь», а на крышу ТЮЗа посадили «Красного человечка».

Областная газета Свердловской области

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