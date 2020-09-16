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Общество / Авто и транспорт
16 сентября 2020, 08:57

Из-за дождя Екатеринбург встал в пробки

пробки в Екатеринбурге

Дорожная обстановка в столице Урала сейчас оценивается в восемь баллов. Фото: Яндекс.Карты.

Из-за дождя на улицах Екатеринбурга образовались пробки. Сразу в нескольких местах произошли дорожные аварии.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожная обстановка в столице Урала сейчас оценивается в восемь баллов. Заторы возникли как на центральных улицах, так и на окраинах. Так, в пробках застыли участки проспекта Ленина, улиц Малышева, Куйбышева, Первомайская, Карла Либкнехта, Советская, Шевченко, Московская, Гурзуфская, Серафимы Дерябиной, Халтурина, Шаумяна, Фурманова, Белинского, Машиностроителей, Донбасская, Сулимова, проспекта Космонавтов. На улице Шефская, которая в августе оказалась затоплена после сильных дождей, в настоящее время сильных пробок не наблюдается.

Сложности с проездом автомобилисты испытывают на подъездах к городу: на Кольцовском, Сибирском и Берёзовском трактах, на выезде из Верхней Пышмы.

Ситуация на дорогах усложняется многочисленными ДТП. Аварии зафиксированы на улицах Блюхера, Щербакова, Зенитчиков, проспекте Космонавтов.

Напомним, накануне спасатели предупредили свердловчан о сильных ветрах и дождях. Автомобилистов призвали пережидать ливень на парковках и обочинах и не парковаться вблизи строящихся зданий, линий электропередачи и деревьев.

Областная газета Свердловской области

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