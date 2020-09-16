«Верните нам автовокзал»

От посёлка Зайково до Ирбита можно добраться за полчаса, и большинство сельчан используют автобусы. Фото: Алексей Кунилов

В редакцию «Облгазеты» пришло письмо от жительницы посёлка Зайково (Ирбитский район) Людмилы Мурзиной. Женщина возмущена закрытием местного пункта продажи автобусных билетов. И попросила нас разобраться в ситуации.

«Прочитала в «Областной газете» статью «Автостанции уральских городов станут безопаснее» (см. №158 от 28.08.2020). На это выделено 15 миллионов рублей. Так, может, поэтому в нашем посёлке закрылся пункт продажи билетов, в народе называемый автовокзалом? Наверное, очень много денег сэкономили, оставив пятитысячный посёлок без него?» – написала Людмила Мурзина.

По словам жительницы? передвигаться на личном авто не у всех есть возможность. «У нас шикарный музей имени Григория Речкалова – как к нам будут ездить люди, если теперь в Зайково автобусы не останавливаются? К кому обращаться, чтобы восстановили автовокзал? Депутатов мы видим только перед выборами, а у администрации свои дела. Неужели президенту писать?» – сетует женщина.

Ранее из Зайково жители могли добраться до Ирбита, Туринска, Нижней Иленки, Байкалово. А в сам посёлок приезжали люди из Камышлова, Артёмовского, того же Ирбита и даже Тюмени. Глава Ирбитского МО Алексей Никифоров нам подтвердил – да, пункт продажи билетов закрылся, но у администрации нет полномочий решать этот вопрос – объект относится к Свердловскому областному объединению пассажирского автотранспорта (СООПА).

Мы связались с генеральным директором СООПА Алексеем Жировым, и он пояснил ситуацию:

– Помещение, где продавались билеты, находилось в плачевном состоянии, было неудобным для подъезда автобусов. Капремонту оно не подлежит. И сам пункт был нерентабельным. Поскольку через посёлок проходит дорога областного значения, министерство транспорта и дорожного хозяйства приняло решение построить в Зайково комфортный остановочный комплекс. Что касается маршрутов, они сохранились. Все перевозчики знают, что в Зайково нужно делать остановку, брать пассажиров. Расписание рейсов можно посмотреть на нашем официальном сайте.

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