Правительство упростит получение визы для иностранных родственников граждан РФ

Таким родственникам при наличии простого письменного заявления гражданина России позволят оформить частные визы сроком до одного года. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин упростит визовый режим для отдельных категорий граждан. По его словам, получить в упрощённом порядке визу на въезд в Россию смогут близкие иностранные родственники граждан РФ.

"Сегодня упростим порядок оформления обыкновенных частных виз и пребывания на территории России близких родственников наших граждан – супругов, родителей, детей, братьев и сестёр, дедушек и бабушек, внуков, которые имеют другое гражданство", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Он отметил, что таким родственникам при наличии простого письменного заявления гражданина России позволят оформить частные визы сроком до одного года.

Помимо этого кабмин исключит норму закона о необходимости иностранных гостей выезжать за пределы России для сохранения права на получение визы. Михаил Мишустин подчеркнул, что это позволит создать более комфортные условия для проживания семей, которых разделяет граница, и упростить жизнь тем, кто собирается остаться в стране. Также новое правило предоставит гражданам, прибывшим из-за рубежа, больше времени для оформления вида на жительство или разрешения на проживание.

Напомним, в начале сентября Правительство сняло ограничение на многократный выезд за границу для россиян, которые ухаживают за родственниками, проживающими в других странах.