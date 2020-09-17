В 2022 году трасса Екатеринбург — Челябинск полностью станет четырёхполосной

На свердловском участке трассы установили четыре надземных пешеходных перехода. Фото: Галина Соловьёва.

На территории Свердловской области завершается реконструкция трассы М-5 «Урал», затем часть работ ещё проведут на территории Челябинской области. Через два года трасса, соединяющая два уральских города, полностью станет четырёхполосной.

Фото: Галина Соловьёва.

На свердловском участке трассы за три года отремонтировали проезжую часть и семь развязок, организовали шесть разворотных петель, установили четыре надземных пешеходных перехода. В настоящее время завершается ремонт моста через реку Арамилка и путепровода на 178-м км.

Фото: Галина Соловьёва.

Фото: Галина Соловьёва.

«До конца сезона весь участок автомобильной дороги М-5, проходящий через Свердловскую область, протяжённостью почти 62 км будет приведён в нормативное состояние», – рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко.

Фото: Галина Соловьёва.

Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, в дальнейшем работы по обновлению трассы продолжатся на территории Челябинской области. К концу 2022 года автодорога станет четырёхполосной на всём своём протяжении.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», в июле после ремонта раньше срока открыли проезд на 169-м км трассы М-5 «Урал».