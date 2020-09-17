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Общество / Авто и транспорт
17 сентября 2020, 12:24

Екатеринбуржец лишился Porsche Cayenne и LADA Largus за долги

арест машин

Екатеринбуржец лишился Porsche Cayenne и LADA Largus за долги. Фото: УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали у предпринимателя из Екатеринбурга два автомобиля – Porsche Cayenne и LADA Largus. Транспортные средства переданы на хранение в спецорганизацию.

По данным УФССП России по Свердловской области, судебным приставам Ленинского района поступил исполнительный документ о взыскании залогового автомобиля LADA Largus. Машина была обнаружена по адресу проживания должника,  составлен акт описи и ареста транспортного средства.

Однако екатеринбуржец, не желая отдавать LADA, перегородил подъезд к автомобилю Porsche Cayenne, который также принадлежал мужчине. Поскольку у предпринимателя имелся долг по налоговым платежам на сумму свыше 300 тысяч рублей, было принято решение об аресте и этого транспортного средства. Обе машины переданы в специализированную организацию.

Напомним, ранее "Областная газета" рассказывала о том, что житель Невьянска лишился автомобиля Ford Focus из-за кредитного долга. Мужчина задолжал более 220 тысяч рублей.

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Областная газета Свердловской области

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