Движение по улице Садовой в Екатеринбурге возобновится 1 октября

Это связано с переносом сроков строительно-монтажных работ. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 октября в Екатеринбурге возобновится движение по улице Садовая. Это связано с переносом сроков строительно-монтажных работ.

Напомним, 1 октября 2019 года АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" ограничили движение по Садовой в связи со строительством жилого многоэтажного дома с подземной парковкой. Закрытие должно было продлиться до 31 июля 2020 года, но из-за переноса сроков проведения строительно-монтажных работ в условиях пандемии коронавируса, движение на участке от Сулимова, 31 до Июльской, 22 по улице Садовой будет открыто только 1 октября, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Фото: 2Гис

Строители просят автомобилистов уральской столицы отнестись к временным неудобствам с пониманием, обращать внимание на знаки и планировать маршрут с учётом действующих ограничений движения.

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