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Общество / Авто и транспорт
17 сентября 2020, 16:49

На трассе Екатеринбург – Курган вновь введут одностороннее движение

Ж/д переезд

В эту пятницу будет проводиться ремонт железнодорожного переезда. Фото: Алексей Кунилов

Дорожные службы на один день ограничат движение транспорта на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. В эту пятницу в очередной раз будет проводиться ремонт железнодорожного переезда.

Как сообщает пресс-служба Уралуправтодора, ограничение будет действовать 18 сентября с 9:00 до 18:00. Ремонтные работы на ж/д переезде на 55-м км трассы, рядом с посёлком Марамзино, проведёт СвЖД.

В связи с ремонтом движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке. На данном участке автодороги выставят регулировщиков.

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании поездок, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее на переезде у посёлка Марамзино уже несколько раз организовывали реверсивное движение ради ремонта переезда. В последний раз это происходило 10 сентября, до этого - в июне.

Областная газета Свердловской области

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