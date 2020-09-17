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Общество / Авто и транспорт
17 сентября 2020, 19:57

Власти Екатеринбурга рассматривают идею о круглосуточном общественном транспорте

Автобусы

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что администрация города рассматривает идею продления времени работы общественного транспорта. Фото: Галина Соловьёва.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что администрация города рассматривает идею продления времени работы общественного транспорта. Глава уральской столицы уточнил, что в рамках транспортной реформы могут быть введены круглосуточные маршруты общественного транспорта.

"Мы рассматриваем возможность создания дежурных линий транспорта. Там, где транспорт будет ходить круглые сутки. С интервалом, но ходить", - заявил Александр Высокинский в эфире "Эхо Москвы в Екатеринбурге".

Также мэр города уточнил отдельные пункты грядущей транспортной реформы. По его словам сейчас в Екатеринбурге действует 40 тарифов, однако их число будет уменьшено до 8, а власти будут стимулировать горожан приобретать именно единые проездные билеты стоимостью 1 500 рублей.

Кроме того, Александр Высокинский добавил, что по главным улицам уральской столицы будет ездить транспорт большой и особо большой вместимости, в частности, речь идёт об "Икарусах" и троллейбусах с возможностью автономного хода. 

Напомним, в начале сентября "Областная газета" сообщала, что с 2021 года стоимость проезда в наземном общественном транспорте будет составлять 32 рубля.

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Областная газета Свердловской области

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