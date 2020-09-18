В Верхней Салде автошкола лишилась пяти машин из-за долгов. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Свердловская автошкола осталась без машин, но с долгами. Судебные приставы арестовали пять транспортных средств за долги по налогам.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, негосударственное образовательное учреждение дополнительного профобразования задолжало более 800 тысяч рублей. В связи с этим, было возбуждено исполнительное производство. Однако даже после предупреждения должник не приступил к выплате долга.

В отношении пяти машин, принадлежащих автошколе, судебным приставом-исполнителем составлены акты описи и ареста имущества. Речь идёт о трёх автомобилях марки "ВАЗ-2114", LADA Kalina и Skoda Fabia.

Транспортные средства оставлены на ответственное хранение должнику с ограничением права пользования. Если учреждение не приступит к погашению налоговой задолженности, автомобили оценят и передадут на реализацию.

Как ранее сообщала "Областная газета", судебные приставы арестовали у предпринимателя из Екатеринбурга два автомобиля – Porsche Cayenne за долг в 300 тысяч рублей и залоговый LADA Largus.

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