В Екатеринбурге разработают проект трамвайной линии в Академическом

Новую ветку построят на проектируемой магистрали с условным названием Академика Вавилова. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге продолжат развивать сеть трамвайных линий в Академическом. Новую ветку построят на проектируемой магистрали с условным названием Академика Вавилова.

Постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, предназначенной для строительства трамвайной линии в микрорайоне Академический, подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В документе, опубликованном на сайте мэрии, отмечается, что трамвайная линия будет построена на проектируемой магистрали от улицы Вильгельма де Геннина до проспекта Академика Сахарова. Подготовкой проектов займётся АО Специализированный застройщик «Региональная Строительная Группа — Академическое».

Напомним, ранее в Екатеринбурге был принят проект трамвайной линии, которая будет направлена в микрорайон Академический. Она пройдёт по улицам Токарей, Серафимы Дерябиной и Вильгельма де Геннина. Строительство обещали начать уже в этом году.