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Общество / Авто и транспорт
18 сентября 2020, 12:57

Ради Ночи музыки в Екатеринбурге частично закроют центр

Ночь музыки

Автомобилисты не смогут проехать к площадкам фестиваля. Фото: Борис Ярков.

В Екатеринбурге ограничат проезд транспорта сразу на нескольких участках в центре города. Это необходимо для проведения Уральской ночи музыки.

Глава города Александр Высокинский подписал постановление о проведении фестиваля. В документе, опубликованном на сайте мэрии, в частности, говорится о том, что парковка на площади 1905 года закрыта с 0:00 17 сентября до 6:00 19 сентября. Автомобили, припаркованные там, эвакуируют.

Также будет запрещён въезд на территории, прилегающие к площадкам фестиваля. Специальная техника будет заграждать проезд:

  • по Володарского, в районе площади 1905 года;
  • по Урицкого, в районе площади 1905 года;
  • на пересечении Дзержинского и Горького;
  • по Дзержинского, от Царской до Пролетарской;
  • у входа на стадион «Динамо» по адресу: ул. Василия Ерёмина, д. 12е;
  • на пересечении Ленина и Мамина-Сибиряка;
  • на пересечении Ленина и Тургенева;
  • от дома №8 по Бориса Ельцина до набережной Рабочей Молодёжи.

Уточняется, что противотаранные средства будут стоять на улицах Урицкого и Володарского, в районе площади 1905 года, до 1:00 19 сентября, а проезд от перекрёстка Горького — Дзержинского до Николая Никонова будет закрыт до 2:00 19 сентября.

Добавим, план подготовки фестиваля предполагает, что информирование горожан о предстоящих мероприятиях должно было осущетвляться с 12:00 17 сентября, однако информация об ограничениях появилась на сайте мэрии только сегодня утром.

Напомним, Ночь музыки пройдёт в Екатеринбурге сегодня, 18 сентября. О том, какие музыканты выступят на фестивале и где будут развёрнуты площадки, рассказывала «Областная газета». Ранее также стало известно о том, что гости Ночи музыки смогут поставить прививку от гриппа.

Областная газета Свердловской области

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