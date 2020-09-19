Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя государствами

С 21 сентября Россия прекращает программу вывозных рейсов. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшее время Россия возобновит регулярное авиасообщение с четырьмя государствами. Речь идёт о полётах в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Корею.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 21 сентября на взаимной основе возобновится авиасообщение с Минском, Нур-Султаном и Бишкеком. Рейсы будут осуществляться раз в неделю. Полёты из России в Южную Корею (Сеул) и обратно начнут выполнятся с 27 сентября. Они тоже будут еженедельными.

Уточняется также, что с 21 сентября Россия прекращает программу вывозных рейсов. Такое решение приняли в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами.

Напомним, возобновлять международное авиасообщение Россия начала 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Кроме того, уже открыты сухопутные границы с Абхазией и Южной Осетией.

Первыми из российских городов для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.