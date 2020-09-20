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Общество / Авто и транспорт
20 сентября 2020, 15:07

Автомобили с оборудованием для маломобильных граждан не будут облагаться НДС в России

Инвалиды

Список медтоваров необлагаемых НДС дополнился оборудованными автомобилями, предназначенными для перевозки инвалидов. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня медицинских товаров, которые не будут облагаться НДС. Список дополнился оборудованными автомобилями, предназначенными для перевозки инвалидов.

Так речь идёт о легковых автомобилях, оборудованных поручнями, подъёмниками, средствами безопасности и оповещения, а также специальными элементами крепления. Как уточняется в пояснительной записке к документу, в свидетельстве о безопасности или ТС должны находиться записи о наличии соответствующего конструкций и оборудования.

Отмена НДС на подобные автомобили позволит сделать их более доступными и увеличить их число. Отмечается, что в перечень освобождаемых от налога медицинских товаров также входят техсредства для инвалидов, средства для коррекции зрения, медицинские и протезно-ортопедические изделия, а также медицинские товары для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Публикуем полный текст документа, размещённого на сайте Правительства РФ:

Фото: Правительство РФ

Областная газета Свердловской области

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