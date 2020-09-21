Сентябрьский снегопад привёл к пробкам в Екатеринбурге

Движение больше всего затруднено на подъездах к центру города. Фото: Галина Соловьёва

Утром 21 сентября столица Урала застыла в пробках. Дорожные заторы достигают семи баллов.

В ночь на понедельник Екатеринбург неожиданно накрыло мокрым снегом. На дорогах образовались лужи.

По данным сервиса "Яндекс. пробки", движение больше всего затруднено на подъездах к центру города. Машины движутся медленно по ул. Гурзуфская, Татищева, Репина, а также по ул. Белинского, Машинная, пер. Базовый и другим. Кроме того, пробки есть и на некоторых участках в центре Екатеринбурга.

Добавим, что в ближайшие дни в столице Урала ожидаются осадки и ночные заморозки. Потеплеть может к концу недели.