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21 сентября 2020, 08:25

Сентябрьский снегопад привёл к пробкам в Екатеринбурге

Пробки в городе из-за дождя

Движение больше всего затруднено на подъездах к центру города. Фото: Галина Соловьёва

Утром 21 сентября столица Урала застыла в пробках. Дорожные заторы достигают семи баллов.

В ночь на понедельник Екатеринбург неожиданно накрыло мокрым снегом. На дорогах образовались лужи.

По данным сервиса "Яндекс. пробки", движение больше всего затруднено на подъездах к центру города. Машины движутся медленно по ул. Гурзуфская, Татищева, Репина, а также по ул. Белинского, Машинная, пер. Базовый и другим. Кроме того, пробки есть и на некоторых участках в центре Екатеринбурга.

Добавим, что в ближайшие дни в столице Урала ожидаются осадки и ночные заморозки. Потеплеть может к концу недели.

Фото: "Яндекс. пробки"
Областная газета Свердловской области

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