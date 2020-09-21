Россия закрывает программу вывозных рейсов

С 21 сентября Россия прекращает программу вывозных рейсов. Фото: Галина Соловьёва.

С 21 сентября Россия прекращает программу вывозных рейсов. Это связано с возобновлением транспортного сообщения между государствами.

Теперь россияне, находящиеся за рубежом, смогут вернуться на родину регулярными авиарейсами. Кроме того, в качестве альтернативы вывозным рейсам на коммерческой основе будут использоваться самолёты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов. Об этом говорится в Telegram-канале Минкомсвязи РФ, созданном для возврата соотечественников.

Напомним, с 27 марта Россия прекратила международное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. С тех пор было совершено более 580 вывозных рейсов, которыми было перевезено свыше 92 тысяч пассажиров.

На прошлой неделе оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с четырьмя государствами. С сегодняшнего дня раз в неделю будут осуществляться полёты в Белоруссию, Казахстан и Киргизию. 27 сентября снимут ограничения на въезд в Южную Корею. Распоряжение об этом утверждено Правительством России.

Отметим, что возобновлять международное авиасообщение Россия начала 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже ограничения сняли и некоторые другие государства, в том числе Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Кроме того, открылись сухопутные границы с Абхазией и Южной Осетией.

Первыми из российских городов для полётов за рубеж открылись Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Позднее к ним добавились Казань, Калининград и Новосибирск.