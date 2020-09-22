В Екатеринбурге ещё на месяц закроют проезд по улице Авиационная

Проезд будет запрещён на участке от улицы Айвазовского до улицы Московская. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по участку улицы Авиационная. Ограничение будет действовать в течение месяца — с 12 октября по 12 ноября.

Проезд будет запрещён на участке от улицы Айвазовского до улицы Московская. Там будут строить теплосеть, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, ранее уже сообщалось о перекрытии данного участка. Кроме того, этим летом улицу Авиационная закрывали дважды в других участках — на перекрёстках с 8 Марта и с Союзной. Ограничения также были связаны со строительством тепловой сети.