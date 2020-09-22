Темы дня

Общество / Авто и транспорт
22 сентября 2020, 11:03

В Екатеринбурге ещё на месяц закроют проезд по улице Авиационная

карта

Проезд будет запрещён на участке от улицы Айвазовского до улицы Московская. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге закроют движение транспорта по участку улицы Авиационная. Ограничение будет действовать в течение месяца — с 12 октября по 12 ноября.

Проезд будет запрещён на участке от улицы Айвазовского до улицы Московская. Там будут строить теплосеть, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Напомним, ранее уже сообщалось о перекрытии данного участка. Кроме того, этим летом улицу Авиационная закрывали дважды в других участках — на перекрёстках с 8 Марта и с Союзной. Ограничения также были связаны со строительством тепловой сети.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
22.09.2020, 12:44 / Общество
За последние сутки коронавирусом заразились 6 215 россиян
22.09.2020, 12:34 / Общество
Число умерших с COVID-19 свердловчан увеличилось на семь
22.09.2020, 12:31 / Общество
В Свердловской области число заразившихся коронавирусом превысило 28 тысяч
22.09.2020, 12:23 / Общество
В России продлят и усовершенствуют программу кешбэка за путешествия
22.09.2020, 12:21 / Экономика
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума за год выросло на 1,3 миллиона