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Общество / Авто и транспорт
22 сентября 2020, 18:43

В Екатеринбурге закроют улицу Шаумяна

Закрытие улицы

Ограничения на ул. Шаумяна продлятся с 13 по 15 октября. Фото: Галина Соловьёва

Ограничения на участке от улицы Фурманова до Амундсена будут вводить ненадолго. Перекрытие связано с необходимостью проведения работ по строительству теплосети.

Ограничения на ул. Шаумяна продлятся с 13 по 15 октября. В это время строительные работы проведут рабочие АО "ЕТК".

"Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели", - говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что сегодня также стало известно о предстоящем закрытии ул. Авиационная. Участок от Айвазовского до Московской закроют на месяц с 12 октября.

Фото: карта перекрытий Екатеринбурга

Областная газета Свердловской области

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