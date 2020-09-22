В Екатеринбурге закроют улицу Шаумяна

Ограничения на ул. Шаумяна продлятся с 13 по 15 октября. Фото: Галина Соловьёва

Ограничения на участке от улицы Фурманова до Амундсена будут вводить ненадолго. Перекрытие связано с необходимостью проведения работ по строительству теплосети.

Ограничения на ул. Шаумяна продлятся с 13 по 15 октября. В это время строительные работы проведут рабочие АО "ЕТК".

"Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели", - говорится в сообщении мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что сегодня также стало известно о предстоящем закрытии ул. Авиационная. Участок от Айвазовского до Московской закроют на месяц с 12 октября.