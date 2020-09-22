Почти 4 тысячи автомобилей Infiniti попали под отзыв в России

Почти 4 тысячи автомобилей Infiniti попали под отзыв в России. Фото: Павел Ворожцов.

Официальный представитель производителя Infiniti QX56 на российском рынке отзывает 3 932 автомобиля. Речь идёт о машинах, изготовленных в период с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года.

По данным Росстандарта, "из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов". Если это произойдёт, то корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться.

Отмечается, что представители изготовителей сообщат владельцам автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр. Специалисты бесплатно произведут замену подушки безопасности водителя.

Добавим, ранее «Областная газета» информировала об отзыве 445 автомобилей Porsche Cayenne и 512 Audi.

Напомним, на прошлой неделе в столице Урала полыхала Infiniti QX50. Дорогой кроссовер (розничная цена начинается от 3,2 млн рублей) тушили шесть спасателей. Они справились с огнём в течение двух минут. В результате инцидента были повреждены моторный отсек и салон иномарки.