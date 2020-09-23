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Общество / Авто и транспорт
23 сентября 2020, 08:48

РЖД вводит скидки 40% на билеты для пассажиров старше 60 лет

поезд

Скидка распространяется на билеты в вагоны купе нефирменных поездов. Фото: Владимир Мартьянов.

С 1 октября по 24 декабря россияне старше 60 лет смогут путешествовать в поездах дальнего следования со скидкой 40%. Продажа билетов по акции стартует сегодня, 23 сентября.

Как говорится на сайте ОАО «РЖД», скидка распространяется на билеты в вагоны купе нефирменных поездов. Чтобы воспользоваться скидкой, пассажирам необходимо оформить проездные документы в период по 31 октября.

Уточняется, что акция приурочена ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Напомним, в преддверии праздника в Свердловской области проходит Месячник пенсионера. В рамках него в регионе организованы фестивали, выставки, концерты и экскурсии.

Добавим, в минувший понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями ещё на неделю — по 28 сентября.

Областная газета Свердловской области

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