В Екатеринбурге ограничат движение на Просторной. Фото: Нина Георгиева.

Мэрия Екатеринбурга анонсировала закрытие движения транспорта на улице Просторная. Ограничение продлится с 16 по 19 октября.

Стоит отметить, что речь идёт не о всей улице, а о небольшом участке – в районе домов № 83 и № 85. Перекрытие связано с проведением работ по прокладке кабеля электрохимзащиты газопровода. Исполнителем является АО «Газмонтаж».

Фото: информационная карта официального портала Екатеринбурга

Горожан просят отнестись к временным неудобствам с пониманием. В свою очередь водителям необходимо обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения.

Добавим, вчера стало известно о предстоящем перекрытии улицы Авиационной (от Айвазовского до Московской). Данный участок закроют на месяц с 12 октября. Кроме того, в столице Урала планируется закрытие движения транспорта с 13 по 15 октября на Шаумяна (от Фурманова до Амундсена).