В Екатеринбурге сократят интервалы движения трёх автобусных маршрутов

До 1 ноября 2020 года муниципалитет получит на условиях софинансирования 57 новых автобусов "НефАЗ". Фото: Галина Соловьёва.

Замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов рассказал о перспективах развития общественного транспорта в уральской столицы. В частности, он уточнил, по каким маршрутам будут ездить новые автобусы большой вместимости.

Алексей Бубнов напомнил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" Екатеринбург заключил контракт на поставку 57 автобусов "НефАЗ".

"До 1 ноября 2020 года муниципалитет получит на условиях софинансирования 57 новых автобусов "НефАЗ", за которые из бюджета города будет заплачено всего 20% от стоимости контракта. 60% – это средства федерального бюджета, и 20% – областного", - передаёт слова Алексея Бубнова пресс-служба администрации мэрии.

По его словам, новые автобусы будут ездить по маршрутам № 21, 25 и 50. Когда транспорт прибудет в Екатеринбург, интервалы движения на данных маршрутах сократят до 5-7 минут. Алексей Бубнов также добавил, что администрация города подала заявку на получение 58 автобусов в 2021 году на тех же условиях.

Напомним, в начале сентября "Областная газета" сообщала, что с 2021 года в рамках транспортной реформы стоимость проезда в наземном общественном транспорте Екатеринбурга поднимут до 32 рублей. Также глава уральской столицы Александр Высокинский заявлял, что администрация города рассматривает возможность введения круглосуточных маршрутов.

Напомним, что до конца года мэрия Екатеринбурга планирует списать все автобусы марки "Икарус" и заменить их на современные модели. Подробнее в нашем материале.

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