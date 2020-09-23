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Общество / Авто и транспорт
23 сентября 2020, 16:00

В Екатеринбурге на неделю закроют улицу Чкалова

Ремонт теплосети, раскопки

С 16 октября в Екатеринбурге перекроют ещё одну улицу. Фото: Алексей Кунилов

Участок от Фурманова до Волгоградской перекроют с 16 по 22 октября. Ограничения связаны с необходимостью строительства теплосети.

Работы на улице Чкалова будут проводить сотрудники АО "ЕТК".

"Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели", - говорится в сообщении пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Добавим, что в октябре Екатеринбургская теплосетевая компания также будет перекрывать улицы Авиационную и Шаумяна. Сегодня также стало известно, что на улице Простроная с 16 по 19 октября будет прокладываться кабель электрохимзащиты газопровода. Из-за этого движение автомобилей там будет также затруднено.

Фото: карта 2 Gis
Областная газета Свердловской области

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