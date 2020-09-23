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Общество / Авто и транспорт
23 сентября 2020, 18:57

В Екатеринбурге троллейбусы №3, 5 и 12 временно изменят маршрут

троллейбус

В Екатеринбурге три троллейбуса изменят маршрут. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге троллейбусы №3, 5 и 12 вновь изменят маршрут следования. Это произойдёт в период с 24 по 28 сентября.

По данным пресс-службы ЕМУП «Гортранс», закрытие движения общественного транспорта связано с выполнением работ по ремонту тепломагистрали по улицам Бакинских Комиссаров и Коммунистическая.

С 24 по 28 сентября троллейбусы перестанут ходить по ул. Бакинских Комиссаров, а с 26 по 27 сентября – по Коммунистической. Схема движения троллейбусных маршрутов в указанные периоды будет выглядеть следующим образом:

Фото: ЕМУП «Гортранс»

Отмечается, что с 26 по 27 сентября закрывается движение троллейбусного маршрута №8.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», завершение ремонта тепломагистрали на улице Бакинских Комиссаров, стартовавшего 12 июня, было отложено. Тогда в схемы движения троллейбусов №3, 5 и 12 уже вносились изменения. Общественный транспорт должен был выйти на привычные маршруты с 15 сентября.

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Областная газета Свердловской области

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