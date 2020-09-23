В России под отзыв попали почти 1 700 автомобилей Mercedes-Benz

Причиной отзыва стали тормозные шланги. Фото: Павел Ворожцов.

Официальный представитель компании Mercedes-Benz в России АО "Мерседес-Бенц Рус" сообщает об отзыве 1 697 автомобилей. Это связано с возможным протиранием тормозных шлангов.

Согласно информации, опубликованной на сайте Росстандарта, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz Sprinter, которые были куплены в период с июня 2018 года по февраль 2020 года.

Машины отзываются в связи с вероятностью соприкосновения тормозные шлангов с задней частью переднего подкрылка. Это может привести к сквозному протиранию шлангов во время движения и вытеканию тормозной жидкости.

Владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, проинформируют по почте или через СМС. Проверка положения подкрылка и замена деталей будет производиться бесплатно.

Напомним, вчера "Областная газета" сообщала об отзыве 3 932 автомобилей Infinity из-за проблем с газогенератором подушек безопасности.