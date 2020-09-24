У Южного автовокзала в Екатеринбурге произошло ДТП с маршруткой: трамваи встали

Столкновение произошло на трамвайных путях. Фото: Елизавета Порошина.

У Южного автовокзала в Екатеринбурге столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Движение трамваев парализовано.

Как рассказали "Областной газете" очевидцы, ДТП произошло на перекрёстке 8 Марта - Щорса примерно в 7:45. Легковушка и автобус №018 столкнулись на трамвайных путях. В связи с этим трамваи, двигающиеся со стороны Вторчермета и Ботаники, остановили движение на неопределённое время.

Фото: Елизавета Порошина

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в настоящее время автомобилисты стоят в пробке на улице Щорса, как раз в районе места аварии. На 8 Марта тоже образовался затор, но не на указанном перекрёстке, а чуть дальше, в районе пересечения с Фрунзе.