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Общество / Авто и транспорт
24 сентября 2020, 08:30

У Южного автовокзала в Екатеринбурге произошло ДТП с маршруткой: трамваи встали

ДТП

Столкновение произошло на трамвайных путях. Фото: Елизавета Порошина.

У Южного автовокзала в Екатеринбурге столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Движение трамваев парализовано.

Как рассказали "Областной газете" очевидцы, ДТП произошло на перекрёстке 8 Марта - Щорса примерно в 7:45. Легковушка и автобус №018 столкнулись на трамвайных путях. В связи с этим трамваи, двигающиеся со стороны Вторчермета и Ботаники, остановили движение на неопределённое время.

Фото: Елизавета Порошина

По данным сервиса Яндекс.Пробки, в настоящее время автомобилисты стоят в пробке на улице Щорса, как раз в районе места аварии. На 8 Марта тоже образовался затор, но не на указанном перекрёстке, а чуть дальше, в районе пересечения с Фрунзе.

Фото: Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

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