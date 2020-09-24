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Общество / Авто и транспорт
24 сентября 2020, 11:23

Весь общественный транспорт Екатеринбурга перешёл на безналичный расчёт

оплата проезда

В коммерческом транспорте Екатеринбурга появился безналичный расчёт. Фото: Галина Соловьёва.

Коммерческие перевозчики Екатеринбурга перешли на безналичный расчёт. Оплатить проезд банковской картой в частных маршрутках и автобусах можно уже сегодня.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе мэрии. Изданию уточнили, что в городе "велась планомерная работа по перепрошивке программного обеспечения терминалов для оплаты проезда".

На сегодняшний день банковской картой можно оплатить проезд в любом частном автобусе. Однако существует вероятность того, что работники общественного транспорта откажут принимать безнал.

"Перешли (на безналичный расчёт – прим "ОГ") все, но есть сотрудники транспортных предприятий, которые могут отказать пассажирам в такой оплате. С ними мы ведём работу", – заявили в горадминистрации. Столкнувшимся с такой ситуацией гражданам предлагают обратиться в Комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Екатеринбурга.

Читательница "Облгазеты" Ксения Меньшикова рассказала также, что в маршрутках №070 появились объвяления с номерами телефонов, на которые можно звонить в случае отказа кондуктора принимать банковскую карту.

Напомним, в муниципальном общественном транспорте принимать банковские карты начали ещё в апреле 2018 года.

Безналичная оплата проезда происходит по тому же алгоритму, что и с использованием Екарты: чтобы получить билет, карточку необходимо приложить к переносному валидатору, который находится у кондуктора. Единственное условие – карта банка должна иметь бесконтактный режим оплаты.

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Областная газета Свердловской области

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