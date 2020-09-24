В Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №24. Фото: Владимир Мартьянов.

С 1 октября в Екатеринбурге изменится маршрут автобуса №24 "пос. Мичуринский (сады) – УрФУ". Он перестанет заезжать на остановку "Широкая Речка".

Таким образом планируется сократить время в пути, рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии. Чтобы заехать на указанную остановку нужно потрать от 14 до 20 минут. При этом данный остановочный пункт находится всего в 500 метрах левее от основного пути автобуса, проходящего по ул. Суходольская.

Напомним, автобус №24 начал ездить по улицам: Ручейная (пос. Мичуринский) – Суходольская – Феофанова (пос. Широкая Речка, заезд в пос. Широкая Речка только в направлении к УрФУ) – Суходольская – Светлореченская – Московский тракт – Репина – Гурзуфская – Репина – Ленина – Мира с 1 июля. Схема его движения выглядит следующим образом:

Фото: пресс-служба мэрии

Стоит отметить, что на остановку "Широкая Речка" продолжат заезжать коммерческие маршруты № 48 и 64.

Добавим, сегодня также известно о том, что коммерческие перевозчики Екатеринбурга перешли на безналичный расчёт. Оплатить проезд банковской картой в частных маршрутках и автобусах можно уже сегодня. Подробнее об этом читайте здесь.

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