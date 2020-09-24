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Общество / Авто и транспорт
24 сентября 2020, 21:44

Участок трассы Пермь - Екатеринбург перекроют в ночь на 27 сентября

Трасса

Движение будет перекрыто на участке км 49+992 трассы P-242. Фото: Галина Соловьёва.

Строители закроют движение на участке км 49+992 трассы Р-242 "Пермь - Екатеринбург" в грядущие выходные. Это произойдёт в ночь на воскресенье, 27 сентября.

Ограничение движения продлится с 2:00 до 4:00, сообщает ФКУ "Уралуправтодор". В этот период времени строители будут монтировать металлическую конструкцию надземного пешеходного перехода.

Автолюбителей просят учитывать ограничение при построении маршрута движения.

Напомним, что в августе ремонтники дважды закрывали движение на трассе Р-242. Кроме того, ранее сообщалось, что на участке км 87+000 - км 131+398 трассы Екатеринбург - Курган до конца ноября вводится ограничение движения.

Областная газета Свердловской области

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