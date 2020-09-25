На улицы Верхней Салды вернулись муниципальные автобусы

На самых оживлённых маршрутах работают муниципальные автобусы Фото: Ольга Шапкина

Четыре новых автобуса ПАЗ вышли на самые оживлённые маршруты Верхней Салды. Муниципальное предприятие «ПассажирАвтоТранс» обновило технику и выиграло конкурс на перевозки пассажиров. Салдинцы довольны автобусами, доступными для людей с ограниченными возможностями, и одобряют действия властей, добившихся возвращения муниципального транспорта.

Реанимацию муниципального транспортного предприятия можно считать случаем уникальным. МУП «ПассажирАвтоТранс», обладавший изношенным парком техники и накопивший 25 миллионов долговых рублей, проходил процедуру банкротства. Были уволены все сотрудники. Пассажиров на всех маршрутах обслуживали частные перевозчики.

Однако в верхнесалдинской мэрии решили вернуть социально значимую деятельность под муниципальный контроль. Был подготовлен бизнес-план, согласно которому муниципальное предприятие впредь должно работать рентабельно. Идею поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Из областного бюджета Верхней Салде выделены средства для развития общественного транспорта. На эти деньги были приобретены новые автобусы и переданы в хозяйственное ведение МУП «ПассажирАвтоТранс».

– Сейчас особое внимание уделяется соответствию общественного транспорта требованиям «Доступной среды». В новых автобусах предусмотрен разноуровневый режим высоты пола и широкие двойные двери сзади, с опускаемой площадкой. Благодаря этому в автобус можно будет заехать и на инвалидной коляске, и зайти с коляской детской, – сообщил директор транспортного предприятия Максим Горбунов.

Также в автобусах установлены камеры видеонаблюдения и датчики ГЛОНАСС, при помощи которых всегда можно будет контролировать выход автобусов на линию, их точное местоположение, а также при необходимости восстановить по видеозаписи нештатные ситуации.

В конкурсе городского округа для перевозчиков, проходившем в июле, МУП участвовал на общих основаниях. По итогам аукциона из семи городских маршрутов за «ПассажирАвтоТрансом» закреплены маршруты №2 и №3 – самые популярные, а, значит, самые доходные. В дальнейшем муниципальный перевозчик хочет выйти и на другие линии.

– Планируем взять в свои руки большую часть внутренних перевозок. Сейчас у нас в штате 14 человек. Ведём приём на работу водителей-кассиров и специалистов по обслуживанию техники, – поделился планами Максим Горбунов.