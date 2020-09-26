Темы дня

Общество / Авто и транспорт
26 сентября 2020, 11:23

Субботнее утро в Екатеринбурге началось с пробок

Пробка

В Екатеринбурге на Базовом переулке образовалась 4-километровая пробка. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на Базовом переулке образовалась 4-километровая пробка. В других районах уральской столицы также наблюдаются дорожные заторы.

Как сообщают очевидцы, движение на Базовом переулке от "Леруа Мерлен" до Сибирского тракта практически полностью парализовано - автомобилисты двигаются по участку со скоростью 2 км/ч. Причиной затора стало ДТП. В связи с этим пробка образовалась также на участке Сибирского тракта от Восточной до Комсомольской.

Фото: Яндекс.Пробки

Ещё одно затруднение движения наблюдается на улицах Светлореченская и Суходольская на Широкой Речке.

Фото: Яндекс.Пробки

Кроме того, небольшие пробки традиционно есть и на выездах из города.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.09.2020, 11:23 / Общество
Субботнее утро в Екатеринбурге началось с пробок
26.09.2020, 10:19 / Общество
Военный самолёт Ан-26 разбился под Харьковом: в живых остались только двое пассажиров
26.09.2020, 09:22 / Общество
Более 17 тысяч заражённых в Екатеринбурге и 300 - в Ирбите: карта распространения COVID-19
25.09.2020, 21:19 / Общество
В Полевском открылась Аллея уральских мастеров
25.09.2020, 20:20 / Общество
В России запретили организовывать детские кружки на цокольных этажах и в подвалах зданий