Субботнее утро в Екатеринбурге началось с пробок

В Екатеринбурге на Базовом переулке образовалась 4-километровая пробка. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге на Базовом переулке образовалась 4-километровая пробка. В других районах уральской столицы также наблюдаются дорожные заторы.

Как сообщают очевидцы, движение на Базовом переулке от "Леруа Мерлен" до Сибирского тракта практически полностью парализовано - автомобилисты двигаются по участку со скоростью 2 км/ч. Причиной затора стало ДТП. В связи с этим пробка образовалась также на участке Сибирского тракта от Восточной до Комсомольской.

Фото: Яндекс.Пробки

Ещё одно затруднение движения наблюдается на улицах Светлореченская и Суходольская на Широкой Речке.

Фото: Яндекс.Пробки

Кроме того, небольшие пробки традиционно есть и на выездах из города.