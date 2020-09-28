На Среднем Урале у таксиста-нарушителя арестовали автомобиль

Машина была найдена в ходе рейда, проведённого судебными приставами совместно с сотрудниками ГИБДД. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Судебные приставы арестовали автомобиль у жителя Артей. Мужчина накопил 92 штрафа за нарушения Правил дорожного движения.

Сумма этих штрафов превысила 67 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Первые постановления о наложении на нарушителя штрафов начали поступать в марте, но найти должника удалось не сразу: на приём к судебному приставу он не являлся, а по месту прописки не проживал. Позже выяснилось, что нарушитель живёт в Екатеринбурге, и на его имя зарегистрирован автомобиль Skoda Rapid. Машина была найдена в ходе рейда, проведённого судебными приставами совместно с сотрудниками ГИБДД. Хозяин автомобиля рассказал, что штрафы он накопил, работая в такси.

В настоящее время арестованная иномарка направлена на ответственное хранение на спецстоянку ГИБДД. Если в ближайшее время свердловчанин полностью не погасит задолженность, автомобиль ждут процедуры оценки и реализации на торгах в ТУ Росимущество.

Напомним, ранее «Областная газета» писала о предпринимателе из Верхней Пышмы. Ему пришлось вернуть 217 тыс. рублей долгов по налогам, чтобы не лишиться автомобиля Lexus.