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Общество / Авто и транспорт
28 сентября 2020, 16:50

Из Екатеринбурга возобновляются прямые рейсы в Кемерово

самолёт авиакомпании Red Wings

Из Екатеринбурга возобновляются прямые рейсы в Кемерово. Фото: Галина Соловьёва.

С 11 октября возобновятся прямые рейсы из столицы Урала в Кемерово. Они были прекращены девять лет назад.

По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, авиакомпания Red Wings планирует осуществлять полёты на самолёте Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно будет летать в Кемерово четыре раза в неделю. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 8:00 по вторникам и субботам, на 13:20 по средам и воскресеньям. Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Отмечается, что регулярные прямые рейсы из Кольцово в Кемерово выполнялись до сентября 2011 года. Как сообщала "Областная газета", возобновление прямых рейсов ещё в июле 2019 года анонсировал замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

"Это важно для развития транспортной доступности региона", – заявлял он.

Добавим, ранее руководство авиакомпании Red Wings заявило о планах по созданию в Кольцово ключевого пересадочного узла для межрегиональных перелётов. Первые шаги в этом направлении перевозчик уже сделал – с 15 сентября открыты продажи билетов на рейсы авиакомпании из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. К 2021 году компания планирует летать из Кольцово по 34 российским направлениям, включая Москву и Сочи. Подробнее об этом читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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