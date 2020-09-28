Паровоз Лебедянка готов отправиться в туристическую поездку от Екатеринбурга до Верхней Пышмы

Курсирующий по Свердловской железной дороге паровоз Л-4372 в народе прозвали «Лебедянкой» – по фамилии инженера-разработчика Лебедянского. Фото: Галина Соловьёва

Среди современных электричек и тепловозов паровоз на путях станции «Екатеринбург-Пассажирский», конечно, выглядит экзотично. Именно он будет совершать туристические поездки от столицы Урала до Верхней Пышмы и обратно. Собственно, ради этого паровоз и восстанавливала Свердловская железная дорога.

Курсирующий по Свердловской железной дороге паровоз Л-4372 в народе прозвали «Лебедянкой» – по фамилии инженера-разработчика Лебедянского («Облгазета» писала об этом в №92 от 27.05.2020). Прибыл паровоз из Перми-Сортировочной – локомотивное депо там является местом постоянной стоянки раритета. Когда-то он мог разгоняться до 90 километров в час, но сейчас — не более 50 километров. На передней части паровоза – портрет Сталина, что было распространено в то время. А машинист-то на паровозе каков – в форме образца 1943 года, пошитой один в один с плакатами и рисунками того времени.

– Паровозы люблю с детства, – рассказывает Игорь Бехтер. – На лето родители отправляли меня к бабушке с дедушкой в деревушку под Кривой Рог. Там было несколько рудников, между которыми ходили паровозы и перевозили руду, отходы. Я часами наблюдал, как они снуют туда-сюда, дают гудки, стравливают пар, и мечтал стать машинистом. Когда вырос, таких паровозов уже не стало, но я всё равно выучился на машиниста тепловоза. Как чувствовал, что ещё придёт мой час.

Игорь Бехтер работает на тепловозе с 2006 года, но машинистом на паровозе стал садиться только с 2016 года. Фото: Галина Соловьёва

В ТЕМУ Пока туристический маршрут ретропоезда на Среднем Урале невелик: от станции «Свердловск-Пассажирский» до музея военной и автомобильной техники в Верхней Пышме. В планах – охватить кольцо Верхняя Пышма, Богданович, Сухой Лог и окрестности Екатеринбурга. Правда, как часто будет ходить этот поезд, неизвестно – пока идёт только обкатка маршрута.

Машинистов паровоза в Свердловской области всего несколько человек. Это редкая специальность, на которую учат только в одном месте – Курском учебном железнодорожном центре. Его и окончил Игорь, как только узнал, что паровозы опять возвращаются на стальные магистрали, но уже не в качестве основной тягловой лошадки, а как локомобили для ретроэкскурсионных туров. Сначала такие туры были только на Московской, Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорогах, но теперь появились и у нас.

– Со стороны кажется, что управлять паровозом просто – сиди да добавляй или убавляй скорость, руля нет по определению. Но нужно постоянно поддерживать рабочее давление в котле: если оно станет меньше – скорость упадёт, а если больше, то и котёл взорваться может, – рассказывает Игорь Бехтер. – Есть, конечно, целая система предохранительных клапанов, но процесс на самотёк пускать нельзя. Например, может попасть плохой уголь, который спекается плотной массой, и температура в котле падает. Такую массу нужно разбивать специальной лопатой. Кстати, ветераны-железнодорожники рассказывали, что когда не было ни угля, ни дров, они топили котёл… воблой. Тяга, конечно, не та, но потихоньку едет.

Уголь в топку паровоза для поддержания необходимого давления и температуры в котле нужно подбрасывать каждый час. Фото: Галина Соловьёва

Сам Игорь Бехтер живёт в Тюмени и работает машинистом тепловоза, но иногда его приглашают на демонстрационные поездки ретропоезда в Екатеринбург и другие города. В Тюмени паровоза пока нет.

– Может быть, и появится у нас свой похожий паровоз. А пока езжу на демонстрационные показы, решил и форму машиниста сшить, нашёл опытную портниху из военного ателье. Поскольку я фанат паровозного дела, то у меня множество литературы на эту тему – одних плакатов штук двадцать разных времён. Нашёл Приказ народного комиссара путей сообщения №711 Ц, где прописано, какой и из чего должна быть эта форма. К слову, шили её тогда только из мериносовой шерсти: она не сминалась.

Паровоз Л-4372 был выпущен в 1954 году в Коломне, но даже спустя годы состоит из родных деталей почти на 70 процентов. Фото: Галина Соловьёва

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